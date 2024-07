Nach SPD-Antrag Kreis Heinsberg weiterhin gegen Einrichtung einer Verbraucherzentrale

In Bezug auf besagten Bürger argumentierte die SPD: „Leider konnte er weder in der Nachbarkommune noch über das Kontaktformular der Verbraucherzentrale NRW eine Beratung in Anspruch nehmen. Die Begründung lautete, dass der Kreis Heinsberg, in dem der Wohnsitz des Betroffenen liegt, nicht an der allgemeinen Verbraucherarbeit der Verbraucherzentrale NRW partizipiert.“ Der Kreis sei „einer der wenigen weißen Flecken im Land“ ohne eigene Verbraucherzentrale, so SPD-Fraktionschef Ralf Derichs. Die Kreisverwaltung bezeichnete er daher als „Trittbrettfahrer“, auch Jörg van den Dolder von den Grünen stimmte zu: „Wir machen uns als Kreis hier einen schlanken Fuß.“