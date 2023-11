Von der Kreissparkasse Heinsberg Weihnachts-Aktion für die Tafeln

In Erkelenz (Krefelder Straße 5a) können die Päckchen jeweils montags und donnerstags am 20., 23. und 30. November sowie am 4., 7., 11. und 14. Dezember morgens zwischen 7 und 10 Uhr sowie nachmittags zwischen 12.30 und 15.30 Uhr abgegeben werden. In Hückelhoven (Friedrichplatz 9 oder Depot auf der Ottostraße 15 in Baal) werden sie am Montag, 20. November, und Dienstag, 12. Dezember, angenommen. Mehr Infos auf kreissparkasse-heinsberg.de/125.