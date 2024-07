„Unkalkulierbare Gefahren“ Wasserverband warnt vor Bad in der Rur

Zum Wochenende sind steigende Temperaturen angekündigt. Da ist es nur allzu verständlich, dass viele Menschen auf der Suche sind nach einer willkommenen Abkühlung. Leider suchen und finden einige Menschen diese auch in aller Regelmäßigkeit in Fließgewässern, was nicht ungefährlich ist. Wenn die Temperaturen klettern, sind Meldungen, dass Menschen, die etwa im Rhein oder in anderen Flüssen ertrinken, keine Seltenheit – trotz aller Warnungen vor den Gefahren in fließenden Gewässern. Schließlich haben selbst geübte Schwimmer bei den mitunter herrschenden Strömungen größte Mühe, dagegen anzuschwimmen und sich über Wasser zu halten.