Im Kreis Heinsberg Was man zum Apotheken-Streik am Mittwoch wissen muss

Am kommenden Mittwoch, 14. Juni, demonstrieren Apothekerinnen und Apotheker aus dem gesamten Kreis Heinsberg mit vielen Kollegen aus dem ganzen Land in der Nähe des Landtags in Düsseldorf. Das Leitmotiv der Protestkampagne lautet: „Apotheken kaputt sparen. Arzneimittelversorgung gefährden. Nicht mit uns!“ Die Apotheken protestieren gegen eine ihrer Meinung nach „katastrophale Gesundheitspolitik“ auf Bundesebene.