Kreis Heinsberg Was Apotheker für Allergiker empfehlen

Heuschnupfensymptome seien zwar lästig, aber Pollen lösen im Allgemeinen keine gefährlichen allergischen Schockzustände aus. Pollenallergiker können jedoch an sogenannten Kreuzallergien leiden. Das heißt: Das Immunsystem reagiert auf Stoffe, die dem eigentlichen Allergen sehr ähnlich sind. In Extremfällen kann es jedoch zu einem anaphylaktischen Schock mit Atemnot und Kreislaufproblemen kommen. Wer zu sehr heftigen allergischen Reaktionen nach Insektenstichen neigt, sollte das mit seinem Arzt besprechen. Dieser kann einen Adrenalin-Pen verschreiben. „Das Adrenalin wirkt sofort und kann im Ernstfall Leben retten. Nach der Injektion erweitert es in erster Linie die Bronchien und verengt die Blutgefäße, wodurch sich der Kreislauf stabilisiert“, erläutert Apotheker Haßiepen. „Nur im persönlichen Beratungsgespräch können wir gezielt ermitteln, welche Maßnahme im Einzelfall am besten geeignet ist und welche Wechsel- und Nebenwirkungen auftreten können.“