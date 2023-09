Probleme bei der Verkehrswende im Kreis Heinsberg Warum der Multibus derzeit zu gut genutzt wird

Zu viele Kunden – das ist eigentlich nichts, über das sich ein Geschäftsmann beklagen würde. Im Kreis Heinsberg erfreut sich der Multibus des Verkehrsunternehmens Westverkehr in den vergangenen Monaten allerdings durch die Einführung des 49-Euro-Deutschlandtickets so großer Beliebtheit, dass das Angebot mit der Nachfrage nicht mithalten kann. Das hat Westverkehr-Geschäftsführer Udo Winkens im Kreis-Verkehrsausschuss bekräftigt. „Der Multibus ist kein System für den Massenverkehr, sondern soll am Wochenende und in den Abendstunden ein zusätzliches Angebot schaffen. Da sind wir derzeit an unsere Grenzen gekommen“, sagte Winkens.