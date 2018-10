Kreis Heinsberg: Wadaiko RosenStrauch mit Konzert in Aachen

Kreis Heinsberg Die Gruppe Wadaiko RosenStrauch gastiert am 3. November in Aachen. Mit dabei ist Taiko-Meister Art Lee.

Diese Ehrfurcht lösen der japanische Taiko-Meister Art Lee und seine Gruppe Tokara aus. „Das Konzert ist für uns sowie für Japan- und Taiko-Fans ein Highlight. Mit Art Lee reist ein Taiko-Meister nach Aachen, was wir beim Fußball Champions League nennen“, führt Marion Hacker weiter aus. Art Lee ist Solo Grand Champion und hat den wichtigsten Taiko-Wettbewerb Japans gewonnen – in Tokio. So steht das Konzert am 3. November unter dem Titel „Kadan“.

Stephanie Rosen-Strauch und Guido Strauch, die die Gruppe mit viel Enthusiasmus ins Rollen brachten, erklären, was Taiko für sie persönlich bedeutet: „Taiko ist Meditation in Bewegung mit der Möglichkeit, Spaß und Energie mit anderen teilen zu können. Das Fühlen wird geschult, der Kopf ausgeschaltet, was in dieser technologisierten Welt von unschätzbarem Wert ist.“ Zudem sei Taiko eine einfache Methode, Musik mit Sport zu verbinden und Gruppendynamik zu fördern. Auch die Heinsberger Taiko-Gruppe versteht es, die Stücke mit Choreographien zu unterstützen, die die Geschichten besser zum Ausdruck bringen. In verschiedenen Workshops bringen die Mitglieder der Gruppe Interessenten dieses Gefühl erfolgreich näher. Wer sich für die Workshops interessiert (der nächste findet am 24. November statt), kann sich online unter www.taiko-energie.de informieren.

Tickets für das Konzert in Aachen gibt es unter anderem im Internet unter www.ticketshop.nrw, in Erkelenz bei Viehausen an der Kölner Straße und RP-Servicepunkt „Alles in Maaßen“, in der Buchhandlung Wild in Hückelhoven und Erkelenz an der Aachener Straße oder auch im Reisebüro Hansen an der Parkhofstraße in Hückelhoven sowie in Wegberg in der Buchhandlung Kirch und im Reisebüro Scholz an der Hauptstraße.