Kammerpräsident Dieter Philipp berichtet : Handwerk freut Rückkehr zur Meisterpflicht

In zwölf Gewerken wird wieder die Meisterpflicht gelten. Die Handwerkskammer Aachen hofft auf mehr. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Kreis Heinsberg Dieter Philipp, Präsident der regionalen Handwerkskammer, sieht fachliche Qualität gesichert. Die Regelung gilt für zwölf Gewerke.

Die Meisterpflicht ist ein Thema, das den Präsidenten der Handwerkskammer Aachen sehr beschäftigt und das großen Raum in der Vollversammlungsrede von Dieter Philipp einnahm. Die Meisterpflicht kehrt voraussichtlich 2020 in zwölf der 53 Gewerke zurück, die 2004 mit der Handwerksnovelle diesen Status verloren haben. „Wir könnten gegenüber der Politik ätzen und sagen: Wir haben Euch immer gesagt, dass der Wegfall der Meisterpflicht volkswirtschaftlichen und qualifikatorischen Schaden anrichtet.“ Aber das sei Vergangenheit, sagte Philipp. Es bestehe ohne Zweifel Anlass zur Freude, dass sich das Bekenntnis zur fachlichen Qualität und zur Nachwuchssicherung im Handwerk durchgesetzt habe.

Aber, so Philipp laut einer Pressemitteilung weiter, Jubelgeschrei wäre fehl am Platz. Denn zunächst seien es nur zwölf Gewerke, für deren Auswahl der Schutz von Kulturgut eine Rolle gespielt habe. Damit hätten zum Beispiel die Fliesen-, Platten- und Mosaikleger oder die Orgel- und Harmoniumbauer zu tun. Denn seit 2004 stehen laut Philipp in den B1-Handwerken immer weniger Betriebe mit ausreichender Zahl von Fachleuten zur Verfügung, die das Know-how zur Restaurierung von Kulturgütern haben. Die Zahl der Weiterbildungswilligen und der Ausbildungsbetriebe sei drastisch zurückgegangen.