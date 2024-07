„Jugend Kreativ“ im Kreis Heinsberg Volksbank zeichnet die kreativsten Beiträge aus

Erste bis dritte Preise gehen an die Erst- und Zweitklässler (Altersgruppe 1) Mia Weiß, Ava Adami und Lucie Beckers, in den dritten und vierten Klassen (Altersstufe 2) an Marie Thielmann, Ida Jansen und Sophia Ihl und an Jakob Dohmen. In den Klassen 5 und 6 der weiterführenden Schulen gewannen Amelie Krutsch, Luis Wölke und Annika Emunds. Die ersten drei Plätze der Siebt- bis Neuntklässler belegen Mariella Klein, Cleo Röder und Maximilian von Sydow sowie Mia Celine Puschner. In der ältesten Altersgruppe (Jahrgangsstufen 10 bis 13) gewannen Pia Sophie Klos, Luise Kirchkesner und Georgiana Sava Constantienescu. Luise Kirchkesner und Georgiana Sava Constantienescu gewannen zusätzlich einen Förderpreis, der von einer Landesjury vergeben wird.