Kreis Heinsberg: Vier Männer sollen 27-Jährigen getötet haben

Waldfeucht Im Fall des getöteten 27-jährige aus dem Kreis Heinsberg hat die Polizei nun vier tatverdächtige Männer festgenommen. Drei von ihnen hatten sich selbst gestellt.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, meldeten sich bereits am Donnerstag drei Männer bei der Polizei. Im Beisein ihrer Rechtsanwälte machten sie Angaben zu ihrer Beteiligung an der Tat. Sie sollen einen 27-Jährigen in der Nacht zum Tag der Deutschen Einheit getötet haben. Passanten hatten die Leiche des jungen Mannes am Dienstagabend an einer Straße nahe der niederländischen Grenze entdeckt und Rettungskräfte alarmiert. Ein Notarzt konnte aber nicht mehr helfen. Das Opfer habe mehrere Stichverletzungen aufgewiesen, wie es hieß.