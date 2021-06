Inzidenz sinkt im Erkelenzer Land : Kreis verzichtet auf Kita-Beiträge

Erkelenzer Land Die Inzidenz im Kreis Heinsberg sinkt auf 10,6 pro 100.000 Einwohner. Weitere Lockerungen stehen somit in Aussicht, teilt die Kreisverwaltung mit.

Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Heinsberg ist am Mittwoch (Stand: 9. Juni, 9 Uhr) auf 10,6 pro 100.000 Einwohner gesunken. Das teilt der Kreis Heinsberg mit. In den vier Städten des nördlichen Kreises Heinsberg sind aktuell 183 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, 65 in Hückelhoven, 51 in Wegberg, 42 in Erkelenz und 25 in Wassenberg.