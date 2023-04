Ganztag im Kreis Heinsberg „Vernetzungsoffensive“ beim OGS-Personal

Knapp ein dreiviertel Jahr hatten sie in vielen Stunden die Seminartage zusammen verbracht und sich mit den unterschiedlichen Bereichen der täglichen Arbeit in der OGS wie Bildung, Betreuung, Erziehung, Kommunikation, kindliche Entwicklung, Bewegung und Sprache und vielem mehr auseinandergesetzt und beschäftigt. In vielen Projekten zu den verschiedenen Themen tauschte man sich rege aus, diskutierte, erarbeitete neue Strategien und hatte gemeinsam eine Menge Spaß.