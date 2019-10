Kreis Heinsberg : Nahverkehrsplanung: Änderungen im Busliniennetz für 2020 geplant

Kreis Heinsberg Der Verkehrsausschuss des Kreises Heinsberg hat die Nahverkehrsplanung für 2020 verabschiedet. Das Liniennetz einiger Buslinien wird sich verändern.

Die Einführung einer Stadtbuslinie in Heinsberg sowie die Erweiterung der Fahrpläne des Erkelenzer Stadtbusses, die die Kreistagsfraktion der Grünen beantragte, verschob der Ausschuss in die zweite Hälfte des kommenden Jahres. Nach einer Kosten- und Einnahmenschätzung, die bislang nicht vorliegt, wäre dann eine Testphase mit neuen Bussen und Fahrzeiten möglich. Bis dahin soll geklärt werden, ob die Städte die gesamten Kosten tragen.

Folgende Änderungen sind im Netz der Buslinien im Kreis Heinsberg ab 2020 vorgesehen: Die Leistung der Buslinie 404 wird in die Linie 405 (Erkelenz–Wassenberg) integriert, die der 409 in die der 406 (Erkelenz–Linnich), die der 497 in die der 491 (Geilenkirchen–Übach-Palenberg). Die Linie 423 (Ortsbus Gangelt) übernimmt die Leistung aus der BVR-Linie 512, die Linie 493 (Heinsberg–Lindern) die der BVR-Linie 510. Die Linie 436 (Heinsberg–Selfkant/Tüddern) wird in Verbindung mit der Linie 475 angepasst und ausgeweitet.