Veranstaltung im Kreis Heinsberg Verein spricht über Transidentität

Ein solcher Abend ist auch am Samstag, 28. Oktober, in Heinsberg geplant. Dann soll es um das Thema Transidentität und Intersexualität gehen. „Wir wollen uns diesen Themen nicht von der medizinischen Seite nähern, sondern möchten beleuchten, was es mit den Menschen selber und auch mit den Menschen im direkten Umfeld macht“, erklärt Heinz Küppers-Schilling.