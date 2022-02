Kreis Heinsberg verabschiedet Haushalt : Digitalisierung sorgt für Diskussionen

Kreis Heinsberg Der Kreistag hat den Haushalt für 2022 verabschiedet. Kämmerer Goertz plant ein Minus von 4,5 Millionen Euro. Trotz breiter Zustimmung haben die Fraktionen zahlreiche Kritikpunkte.

Eingerechnet sind im Haushalt auch sogenannte außerordentliche Erträge in Höhe von 1,8 Millionen Euro. Dieses Geld existiert faktisch nicht, wird nach Vorgaben des Bundes aber in den Haushalten verwendet, um Fehlbeträge auszugleichen, die durch die Corona-Pandemie entstehen. Es kann entweder auf einen Schlag oder über die nächsten 50 Jahre ausgeglichen werden.

Die Freien Wähler stören sich an der Umlage für den Landschaftsverband Rheinland (LVR). Bei den geplanten 220 Millionen Euro „muss man sich die Frage stellen, was der LVR damit macht“, sagte Walter Leo Schreinemacher. „Nicht mehr nachvollziehbar“ sei es, wie kritiklos die Heinsberger Landtagsmitglieder (Stefan Lenzen für die FDP, Thomas Schnelle und Bernd Krückel für die CDU) dies hinnehmen würden. Gerne sähen die Freien Wähler mehr Weitsicht für Investitionen in Jugend, Schule und Bildung. „Stattdessen wird Geld in ein Fass ohne Boden namens Haus der Musik investiert“, sagte Schreinemacher.