Kreis Heinsberg Erste Nachhaltigkeitsstrategie verabschiedet

Der Kreis Heinsberg muss nachhaltiger werden. Mit breiter Mehrheit hat der Kreistag nun die erste Nachhaltigkeitsstrategie verabschiedet. Darin enthalten: Sechs Handlungsfelder, sechs Leitlinien, 24 strategische Ziele, 58 operative Ziele sowie 87 Maßnahmen. „Damit sind wir einer der ersten Kreise überhaupt, die ein solches Papier haben“, sagte Landrat Stephan Pusch während der Beratungen. Vorausgegangen war der Strategie eine Klimaschutzkonferenz in der Kreisverwaltung, an der im vergangenen Jahr zahlreiche Vertreter aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft, Wirtschaft und Bürgerschaft teilgenommen hatten. „Das Ziel war es, ein breites gesellschaftliches Spektrum in den Prozess einzubeziehen, um möglichst viele Interessen im Strategieergebnis abzubilden“, teilt die Verwaltung mit. Im vergangenen Jahr war der Kreis bereits als „global nachhaltige Kommune NRW“ ausgezeichnet worden.