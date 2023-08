Zusammenstoß bei Selfkant Sechs Schwerverletzte bei Autounfall im Kreis Heinsberg

Bei einem Verkehrsunfall sind am Sonntagnachmittag im Kreis Heinsberg sechs Menschen schwer verletzt worden, darunter auch eine Schwangere. Zwei Personenwagen waren aus noch unbekannten Gründen auf der Bundesstraße 56 in Höhe der Ortschaft Selfkant-Tüddern frontal zusammengestoßen, wie die Feuerwehr Gangelt mitteilte. In beiden Fahrzeugen befanden sich jeweils drei Personen, die alle schwere Verletzungen erlitten.