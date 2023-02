Kreistag Heinsberg berät Ukrainische Partnerstadt für den Kreis?

In der Sitzung des Kreistages des Kreises Heinsberg am Dienstagabend wird über eine Städtepartnerschaft des Kreises mit einer Stadt oder einem Rajon, was vergleichbar mit den deutschen Kreisen ist, in der Ukraine diskutiert. Grund dafür ist ein gemeinsamer Antrag der Fraktionen der CDU, der SPD, den Grünen, der FDP und der Freien Wähler. Diese Partnerschaft soll, so der Wille der Antragssteller, auch nach dem Ende des Krieges in der Ukraine Bestand haben.