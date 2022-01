Erstmals seit Beginn der Pandemie : Kreis Heinsberg überschreitet 1000er-Inzidenz

Erkelenzer Land Die Verwaltung will fortan keine eigenen Corona-Zahlen mehr veröffentlichen. Grund dafür ist der massive Stau, der zu einer Verzögerung der Meldungen führt.

Es war nur noch eine Frage der Zeit, am Freitagmorgen hat das Robert-Koch-Institut nun Gewissheit vermeldet: Auch der Kreis Heinsberg hat erstmals in der Corona-Pandemie die Marke von 1000 Covid-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche überschritten. Laut RKI lag die Inzidenz am Freitag bei 1078,5 und damit fast exakt im bundesweiten Schnitt von 1073,0.

Mit der Realität haben diese Zahlen allerdings zunehmend weniger zu tun, wie der Kreis Heinsberg seit Tagen betont – die Inzidenz liegt in Wahrheit noch höher. Das hat damit zu tun, dass das Gesundheitsamt mit der Vielzahl an neuen Meldungen (zuletzt fast 1300 in zwei Tagen) nicht mehr hinterherkommt. Aus diesem Grund hat der Kreis am Freitag bekanntgegeben, fortan keine Corona-Zahlen mehr auf seiner Webseite zu veröffentlichen – eine Leistung, die die Verwaltung seit Pandemiebeginn an Wochentagen täglich durchführte. Stattdessen verweist sie nun auf die Zahlen des RKI und des Landeszentrums Gesundheit.