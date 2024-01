Zwischen Geilenkirchen und Teveren Tödlicher Unfall auf Landstraße 42

Tödlich verletzt wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag, 16. Januar, gegen 20.55 Uhr auf der Landstraße 42 ereignet hat. Nach ersten Erkenntnissen, so berichtet die Polizei, befuhr ein mit drei Personen besetzter Kleintransporter aus Aachen die L 42 von Teveren kommend in Richtung Geilenkirchen. Zwischen den beiden Ortschaften kam der Fahrer aus bislang noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und wurde nach Aufprall zurück auf die Fahrbahn geschleudert.