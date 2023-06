Auffangstation absolut voll Tierheim Kirchhoven informiert beim Tag der offenen Tür

Jetzt präsentierte sich die Einrichtung wieder in alter Form. Und nutzte die Gelegenheit, um die Schützlinge auf vier Pfoten - aktuell etwa 35 Hunde und 70 Katzen - vorzustellen und ein erstes Kennenlernen mit potenziellen neuen Besitzern zu arrangieren. Zurzeit gibt es keinen einzigen freien Platz im Tierheim an der Stapper Straße im Heinsberger Ortsteil Kirchhoven. „Wenn wir gar keine freien Kapazitäten haben, kommt es vor, dass wir mit den Tierheimen in Aachen, Mönchengladbach und Düren kooperieren“, erzählt Bianka Mai. Erst vor wenigen Tagen wurde eine hochschwangere Katze aus Ratheim aufgenommen, die inzwischen vier gesunde Babys auf die Welt gebracht hat. „Adora“ haben die Tierheim-Mitarbeiter ihren hübschen Neuzugang getauft.