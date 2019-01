Sozialdemokraten starten Online-Petition: Thema Frauenberatung sorgt für Streit

Heinsberg SPD und Grüne fordern die Einrichtung einer Frauenberatungsstelle im Kreis Heinsberg. Nachdem der Kreistag dies abgelehnt hat, starten die Sozialdemokraten eine Online-Petition.

Die Online-Petition ist an den Heinsberger Kreistag, Landrat Stephan Pusch und den Landtag gerichtet. Die Initiatoren (SPD, AsF-Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen, Jusos im Kreis Heinsberg) üben heftige Kritik am Kreis Heinsberg, der bei häuslicher und sonstiger Gewalt gegen Frauen wegschaue. Mit Blick auf das Jahr 2017 ist von 135 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und 2154 Rohheitsdelikten im Kreis Heinsberg die Rede. Darin enthalten seien Körperverletzungsdelikte, Raubdelikte (zum Beispiel Handtaschenraub) und Freiheitsdelikte. Die Dunkelziffer liege um einiges höher, mutmaßen die Initiatoren. Deshalb sei die Einrichtung einer eigenen Frauenberatungsstelle im Kreis Heinsberg notwendig, um Frauen und Kinder besser schützen und unterstützen zu können.

Im Wortlaut Zur Begründung ihres Antrags, eine Frauenberatungsstelle einzurichten, heißt es: „Laut Sachstandsbericht zur Erbringung der Frauenberatung im Ausschuss für Gesundheit und Soziales am 3. September 2018 wird deutlich, dass eine Frauenberatungsstelle für alle Frauen, die psychischer und physischer Gewalt ausgesetzt sind, im Kreis Heinsberg unbedingt erforderlich ist. (...) Laut Dachverband bestehen 52 Frauenberatungsstellen in NRW. Bedauerlich ist, dass der Kreis Heinsberg hier nicht geführt wird.

Der Kreistag hatte sich während der letzten Sitzung des Jahres 2018 mit den Stimmen von CDU und FDP mehrheitlich gegen die Forderung von SPD und Grünen nach Einrichtung einer Frauenberatungsstelle ausgesprochen und statt dessen entschieden, dass die von der Kreisverwaltung beschriebene Form der präventiven Frauenberatung durch Beratungseinheiten, die von geeigneten Anbietern erbracht werden können, beibehalten werden soll. Der Kreis Heinsberg hat eine Leistungsvereinbarung mit dem SKF/M (Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer) abgeschlossen, wonach der SKF/M die psychosoziale Betreuung sowie Beratung und Unterstützung für Frauen mit Gewalterfahrung erbringt und vergütet bekommt. Diese Leistungsvereinbarung, die bis Ende 2018 gültig war und nun erneuert werden soll, deckt nach Angaben der Kreisverwaltung sowohl den präventiven Beratungsbedarf, als auch den nachgehenden Beratungsbedarf von Frauen nach Aufenthalt im Frauenhaus ab. Aus vergaberechtlichen Gründen soll die präventive Frauenberatung jedem geeigneten Leistungsanbieter zugänglich gemacht und daher ebenfalls in eine separate Leistungsvereinbarung gefasst werden.

Zwischen dem 1. Januar und 30. September 2018 wurde diese vom Kreis Heinsberg bereitgestellte Leistung laut Verwaltung lediglich von 20 Frauen in Anspruch genommen. Davon wurden 19 Frauen präventiv und nur eine nachgehend beraten, wobei mehr als die Hälfte der Beratungszeit von 99,25 Stunden für zwei Frauen und ein Viertel der Beratungszeit für eine nachgehende Frauenberatung aufgewendet worden sei. Die durchschnittliche Beratungszeit in den ersten neun Monaten des Jahres 2018 beläuft sich demnach auf lediglich rund elf Stunden pro Monat und damit auf 0,07 Anteile einer Vollzeitstelle, rechnet die Kreisverwaltung vor. Diese Zahlen sollen nun noch einmal hinterfragt und geprüft werden, kündigt Landrat Pusch an.