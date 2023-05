Pilotprojekt im Kreis Heinsberg vorgesehen Telemedizin-Beratung für Schwerstkranke

Wie auch in anderen Bereichen des Pflegesektors gebe es in der Palliativversorgung Fachkräftemangel. Gerade hier sei persönliche Betreuung aber unerlässlich. Hier setzt das Modellprojekt telemedizinische ärztliche Konsultation in der stationären Palliativmedizin an. Im Modellprojekt werden Erfahrungen beim Einsatz von Televisiten in der stationären Palliativversorgung gesammelt, um sie auszuwerten und später zu übertragen. „Durch den Einsatz des Teledocs im Hospiz soll das Personal entlastet werden“, sagte Thomas Kleiner, stellvertretender Pflegedirektor des Hospizes am Iterbach. So gebe es mehr Zeit für den persönlichen Austausch.