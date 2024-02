Zwischen Hilfarth und Himmerich Kreis Heinsberg baut neue Teichbachbrücke

Größere Maßnahmen sind derweil auch im Südkreis geplant: In Gangelt baut der Kreis am Montag, 4. März, eine Ortsumgehung für Birgden (EK3) sowie einen kombinierten Rad- und Fußweg zwischen Birgden und Waldenrath (K13). Im Zuge des Radwegneubaus wird die Fahrbahn der K13 auf dem Teilstück zwischen Birgden und Waldenrath ebenfalls saniert. Auch hier sind mehrere Eingriffe in den Verkehr notwendig, die Sperrungen mit sich bringen werden.