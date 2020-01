Mit Teilnehmern aus Erkelenz und Hückelhoven : Erste Hilfe für die Feuerwehr-Seele

Kreis Heinsberg Manche Situationen, die Feuerwehrleute erleben, sind belastend. Aber es gibt wertvolle Hilfestellungen.

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei werden oftmals mit belastenden Situationen konfrontiert. ­Während die meisten Einsätze für die gut ausgebildeten Kräfte einfach zu handhaben sind, beschäftigen manche Situationen die Helfer tagelang. Nach solchen Einsätzen steht ihnen das Team der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) der Feuerwehren im Kreis Heinsberg zur Seite. In einem 52-stündigen Lehrgang wurden jetzt zwölf Einsatzkräfte neu in diesem Spezialgebiet ausgebildet.

Bei belastenden Einsätzen und Ereignissen spielen Vertrauen und eine gute Kommunikation eine wesentliche Rolle für den Verarbeitungsprozess. Aus diesem Grund standen die Grundlagen der Kommunikation und der Gesprächsführung bei dem Lehrgang im Vordergrund, teilt der Kreisfeuerwehrverband Heinsberg mit: „Dabei lernten die Teilnehmer insbesondere den Umgang mit Trauer, Tod und Sterben sowie die verschiedenen möglichen Belastungsreaktionen der Einsatzkräfte darauf. Die können sowohl körperliche als auch seelische Formen in unterschiedlicher Ausprägung annehmen.“ Da insbesondere bei Einsatzkräften die körperlich-seelischen Belastungsreaktionen oftmals erst mit einem Tag Verzögerung auftreten, begleitet das PSNV-Team der Feuerwehren im Kreises Heinsberg die betroffenen Wehrleute bis zu drei Monate lang. Mit dem jetzt abgeschlossenen Lehrgang sind die Teilnehmer befähigt, eine traumatisierte Einsatzkraft an der Unfallstelle oder kurze Zeit später professionell mit psychischer Erster Hilfe zu versorgen. Zu den Absolventen gehören Julian Gandenberger von Moisy (Feuerwehr Erkelenz) und Nicole Henseler (Feuerwehr Hückelhoven). Die Ausbilder Michael Dohmen und Jolene Veenendahl dankten allen Lehrgangsteilnehmern „für ihre Bereitschaft, diesen besonderen Dienst an ihren Kameraden leisten zu wollen“.