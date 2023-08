Ungelöster Fall im Kreis Heinsberg Sieben Jahre nach Verschwinden – Tatverdächtiger im Vermisstenfall Dorota festgenommen

Die Polizei und Staatsanwaltschaft Aachen haben an diesem Dienstag, 22. August, einen Tatverdächtigen festgenommen, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung vom Donnerstagnachmittag. Weitere Einzelheiten nennen Polizei und Staatsanwaltschaft nicht, jedoch sollen in einer Pressekonferenz am kommenden Dienstag, 29. August, weitere Details beziehungsweise der Stand der Ermittlungen bekannt gegeben werden. Sprechen werden die Oberstaatsanwälte Katja Schlenkermann-Pitts und Wilhelm Muckel sowie Michael Fritsch-Hörmann, Leiter der Mordkommission.