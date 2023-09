Sprengstoff zurückgelassen Unbekannte Täter sprengen Geldautomat in Karken

Nachdem es in Sachen Automatensprengungen in den vergangenen Monaten im Kreis Heinsberg relativ ruhig geblieben war, scheinen die Täter nun wieder aktiver zu werden. In Gangelt hatte es in der Nacht zu Samstag eine versuchte Sprengung gegeben, in der Nacht zu Montag gab es erst in Erftstadt-Lechenich eine Sprengung, dann in Aachen-Walheim.