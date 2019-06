Kreis Heinsberg bildet aus : Ausbildung startet im September: Tagesmütter- und väter gesucht

Kreis Heinsberg Als „unverzichtbare Ergänzung des Betreuungsangebotes für Kinder“ bezeichnet der Kreis Heinsberg Tageseltern. Ab September werden deshalb neue ausgebildet.

Zu einem neuen Basis-Kurs zur Qualifizierung von Tageseltern laden die Volkshochschule des Kreises Heinsberg und das Kreisjugendamt alle Frauen und Männer ein, die in diesem Bereich aktiv werden und sich für diese Aufgabe qualifizieren wollen. Die Maßnahme ist modular aufgebaut, umfasst 160 Unterrichtsstunden und startet in September.

„Die Tagespflege ist neben der institutionalisierten Betreuungsform Kindertageseinrichtung eine unverzichtbare Ergänzung des Betreuungsangebotes“, erklärt der Kreis Heinsberg in einer Pressemitteilung. „Sie hat ihre Stärken insbesondere in der Familiennähe und in flexiblen Betreuungszeiten.“ Unter Kindertagespflege wird die Betreuung von einem oder mehreren Kindern im Alter zwischen null und 14 Jahren in der eigenen Familie verstanden. Wer ein fremdes Kind gegen Entgelt mehr als 15 Stunden in der Woche betreuen möchte, benötigt dafür eine Erlaubnis des zuständigen Jugendamtes. Dieses vermittelt Pflegekinder, wenn die Betreuungsperson dafür geeignet ist und die nötige Sachkompetenz nachweisen kann. Um diese nachzuweisen, ist die Qualifizierungsmaßnahme, die Kreisjugendamt und Volkshochschule anbieten, geeignet.