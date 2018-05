Kreis Heinsberg: Kreis Heinsberg sucht ehrenamtliche Richter

Kreis Heinsberg Bewerbungen sind noch bis zum 11. Mai möglich.

Mit Ablauf der Amtszeit der gegenwärtig beim Verwaltungsgericht Aachen tätigen ehrenamtlichen Richter am 31. Dezember steht der Kreis Heinsberg in der Pflicht, für die kommende fünfjährige Wahlperiode (2019 bis 2023) 44 Personen in eine Vorschlagsliste aufzunehmen. Diese ist der Präsidentin des Verwaltungsgerichts Aachen bis zum 30. Juni vorzulegen. Über die Vorschlagsliste entscheidet der Kreistag des Kreises Heinsberg. Noch sind Bewerbungen möglich.