Am Donnerstag und Freitag im Kreis Heinsberg Streik – die Busse stehen schon wieder

Auch die Westverkehr, die im Kreis Heinsberg die Buslinien anbietet, wird bestreikt. Fast alle Grundschulanfahrten und Heimfahrten sowie alle Sportfahrten in Erkelenz werden wie gewohnt durchgeführt. Es gibt jedoch Ausnahmen, wie vor allem die Stadt Erkelenz mitteilt, denn: „Die Grundschule Kückhoven erhält keine Schulanfahrt und die Heimfahrten auf der EK3, die die Grundschule betreffen, können nicht durchgeführt werden. Die Grundschule Lövenich erhält keine Schulanfahrt und die Heimfahrten auf der EK2 können ebenfalls nicht durchgeführt werden“, teilt die Erkelenzer Stadtverwaltung in einem Schreiben mit. Die Westverkehr sagt dazu: „Durch den Streik kommt es zu Einschränkungen und Ausfällen im ÖPNV des Kreises Heinsberg. Auch der Multibus, insbesondere in den Bereichen Geilenkirchen, Gangelt, Selfkant und Waldfeucht sowie Hückelhoven, Heinsberg und Wassenberg, wird davon betroffen sein. Die Auftragsunternehmer beteiligen sich nicht am Streik.“