Am Donnerstag im Kreis Heinsberg Streik bei Westverkehr – wieder stehen die Busse

Bevor die Manteltarifverhandlungen für die Beschäftigten des kommunalen Nahverkehrs am Freitag, 16. Februar, in Bochum in die zweite Runde gehen, will Verdi damit den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Hintergrund des Warnstreiks sind in Nordrhein-Westfalen die Tarifverhandlungen über die Arbeitsbedingungen für Bus- und Bahnfahrer sowie anderes Personal in den kommunalen Verkehrsbetrieben. Diese sind im Manteltarifvertrag geregelt. Verdi NRW fordert zusätzliche freie Tage und betont, dass die Forderungen der Gewerkschaft zum Manteltarifvertrag den Arbeitgebern schon länger bekannt seien.