Kreis Heinsberg betroffen Streik auch bei Westverkehr – Freitag stehen die Busse

Die Gewerkschaft hat Beschäftigte zu einem ganztägigen Warnstreik am Freitag aufgerufen. In NRW sollen die Arbeitsniederlegungen am Freitagmorgen mit dem Schichtbeginn in der Regel zwischen 3 und 4 Uhr beginnen. Sie könnten sich bei Betrieben mit Nachtschichten bis in den Samstag hineinziehen, hieß es bei Verdi NRW. Bei dem ÖPNV-Streik geht es zumindest in NRW nicht direkt um die Gehälter oder die Länge der Arbeitszeit, die aktuell bei 39 Stunden liegt, sondern um die allgemeinen Arbeitsbedingungen für Bus- und Bahnfahrer sowie anderes Personal bei den kommunalen ÖPNV-Firmen.