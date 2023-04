Gefährlich für den Menschen Straßen NRW bekämpft Eichenprozessionsspinner

Der Eichenprozessionsspinner hat sich in den vergangenen Jahren auch in Nordrhein-Westfalen immer stärker ausgebreitet und ab dem Frühjahr für Verletzungen gesorgt. Die Brennhaare der Raupe, die sich in Bäumen niederlässt, können bei Kontakt starke allergische Hautreaktionen auslösen. Um die Ausbreitung zu verhindern, beginnt der Landesbetrieb Straßen NRW in dieser Woche mit der Bekämpfung der Raupen des Schmetterlings. Unter anderem im Kreis Heinsberg, aber auch in Viersen, Kleve, Wesel und im Rhein-Kreis Neuss. Die Bekämpfung der befallenen Bäume erfolgt mit Sprühfahrzeugen, die mit Schrittgeschwindigkeit von frühmorgens bis in die Abendstunden unterwegs sind.