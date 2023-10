IHK-Umfrage im Kreis Heinsberg Stimmung in der Wirtschaft kippt

„Äußerst pessimistisch“ – so beschreibt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen, die auch für den Kreis Heinsberg zuständig ist, die Stimmung, mit der ihre Unternehmen in die Zukunft blicken. Rund 330 Unternehmen mit mehr als 29.000 Beschäftigten haben an der Konjunkturumfrage teilgenommen, bei der zuletzt häufiger mal düstere Prognosen für die Zukunft getroffen wurden. So negativ wie dieses Mal war die Stimmung dabei aber nicht. „Die Wirtschaft steht damit vor einem Wendepunkt – oder hat ihn sogar schon überschritten“, sagt Michael F. Bayer, Hauptgeschäftsführer der IHK Aachen, über das aktuelle Konjunkturklima in der Region. Dabei sei die aktuelle Geschäftslage in den Kreisen Heinsberg, Euskirchen und Düren sowie in der Städteregion Aachen überwiegend positiv. Dass das so bleibt, glauben die Unternehmer anscheinend aber nicht.