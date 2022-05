Umfrage der IHK im Kreis Heinsberg zur Stimmungslage : Auch das Baugewerbe knickt jetzt ein

Kreis Heinsberg Acht von zehn Betrieben melden in einer Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer höhere Einkaufs- und Energiepreise. Welche Auswirkungen das auf Investitionen und Arbeitsmarkt hat.

In allen Wirtschaftssektoren des Kreises Heinsberg rechnen die Unternehmen damit, dass sich ihre Situation deutlich verschlechtern wird. Das ist Ergebnis der aktuellen Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen , an der sich 360 Unternehmen mit rund 28.700 Beschäftigten aus der Städteregion Aachen sowie den Kreisen Düren , Euskirchen und Heinsberg beteiligt haben.

Woran liegt das? „Die wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine trüben die Geschäftserwartungen der regionalen Unternehmen ein, es zeichnen sich düstere Wolken am Horizont ab”, erläutert Michael F. Bayer, Hauptgeschäftsführer der auch fürs Erkelenzer Land zuständigen IHK Aachen. Als mögliche Hürden für die weitere wirtschaftliche Entwicklung wird in der IHK-Umfrage mit deutlichem Abstand ein Anstieg der Energie- und Rohstoffpreise genannt. „83 Prozent sehen Preissteigerungen als größte Gefahr für die Konjunktur. Das ist der höchste Wert bei der Bewertung von Wirtschaftsrisiken seit Erhebung unserer Daten”, führt Bayer aus. Acht von zehn Betrieben melden sowohl höhere Einkaufspreise als auch höhere Energiepreise. Die Hälfte aller Befragten hat diese Kostenerhöhungen bereits an ihre Kundschaft weitergegeben, weitere 30 Prozent planen das noch.