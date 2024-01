Aktion im Kreishaus Sternsinger besuchen den Landrat

Würdigen will das auch die Kreisverwaltung gemeinsam mit dem Regionalteam des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) und der katholischen Jugendarbeit Kathja. Sie alle bedanken sich bei allen Sternsingern aus der Region Heinsberg für ihr Engagement. Das will Landrat Stephan Pusch auch persönlich überbringen. Die Sternsinger und ihre Begleitungen sind deshalb zum Empfang am Freitag, 19. Januar, um 16.30 Uhr in den Kantinenraum der Kreisverwaltung eingeladen.