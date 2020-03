Fortschritte in Straßenbau-Planungen : Arbeitsprogramm Straßen 2020 berücksichtigt Kreis Heinsberg

Fortschritte in Straßenbau-Planungen

Kreis Heinsberg Die Ortsumgehungen und B 221 zwischen Geilenkirchen und A 46-Anschlussstelle in Heinsberg im Arbeitsprogramm 2020 des Landes NRW enthalten.

Auch der Kreis Heinsberg ist darin enthalten: Der Bundesfernstraßen-Bedarfsplan 2030 umfasst für die Autobahnen und Bundesstraßen in Nordrhein-Westfalen rund 200 Projekte, die zusammengerechnet rund 20 Milliarden Euro umfassen. Über die daraus in einem Masterplan des Landes abgeleiteten Vorhaben für den Kreis Heinsberg berichtet der FDP-Abgeordnete Stefan Lenzen: „Im Arbeitsprogramm 2020 finden sich auch Projekte aus den Kreisen Heinsberg und Düren wieder. Die Ortsumgehungen Scherpenseel, Unterbruch und Düren-Nord sowie die Bundesstraße 221 zwischen Geilenkirchen und der Anschlussstelle der Autobahn 46 in Heinsberg.“