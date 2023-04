Nachhaltigkeitswoche im Kreis Heinsberg Kann man ohne ökologischen Fußabdruck leben?

Los geht es am kommenden Freitag, 21. April, ab 18 Uhr mit einer Auftaktveranstaltung auf Haus Hohenbusch in Erkelenz. Ist es möglich, den eigenen ökologischen Fußabdruck auf ein Minimum zu reduzieren und sogar die bisher angehäuften Klimaschulden wieder auszugleichen? Diese Fragen stehen bei einer Talkrunde mit Dirk Gratzel im Mittelpunkt. Er ist Jurist, Unternehmensgründer und Autor des Buches „Projekt Green Zero - Können wir klimaneutral leben?“.