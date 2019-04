Spitze im Westen : Standortkampagne mit Unternehmensvideos

WFG-Geschäftsführer Ulrich Schirowski sagt: „Videos sind das absolut zeitgemäße Mittel zum authentischen Transport unserer Botschaft vom attraktiven Standort Kreis Heinsberg mit seinen außergewöhnlichen Arbeitgebern.“. Foto: WFG

Kreis Heinsberg Spitze im Westen – der Name ist Programm bei der Standortkampagne der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg.

25 namhafte Unternehmen aus dem Kreis Heinsberg setzen sich und ihren Standort in der Kampagne in Szene. Vier Monate nach dem Kickoff zur vierten Auflage dieser bemerkenswerten Kooperation gibt nun jeder Partner per Videoporträt tiefen Einblick in die Geheimnisse seines Erfolgs am Standort Kreis Heinsberg.

Wenn eine Standortmarketing-Kampagne seit 2006 Aufmerksamkeit auf die Region zieht, dann kommt sie offenbar an. Vielleicht ja, weil ihr Name „Spitze im Westen“ prägnant fasst, was Unternehmen im Kreis Heinsberg vorfinden: Spitzenbedingungen für Spitzenleistungen. Oder weil 25 erfolgreiche Partner mit zusammen rund 8000 Mitarbeitern hier für alle sichtbar werden. Vielleicht auch, weil die thematische Ausrichtung der neuen Auflage auf starke Arbeitgeber der Region den Nerv der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes trifft. Weil sie nach innen und außen wirkt. Weil sie digital erlebbar ist. Weil sie zum Schmunzeln bringt. Und weil die Botschaften der Partner nun eben auch in Videos erlebbar sind.

Info Wirtschaft fördern im Kreis Heinsberg Die WFG ist eine Gesellschaft (GmbH) im öffentlichen Eigentum. Ihr Auftrag ist die Entwicklung von wirtschaftsfreundlichen Rahmenbedingungen, die Betreuung von Unternehmen, Förderung von Existenzgründern und Werbung für den Standort Kreis Heinsberg.

In den vergangenen Monaten erfolgten die umfangreichen Vorbereitungen und Dreharbeiten für das anspruchsvolle Kernprodukt der Kampagne – ein hochwertig produziertes dreiminütiges Video für jedes Partnerunternehmen. Dabei wurde jeder Film maßgeschneidert konzipiert und mit moderner Filmtechnik realisiert.

Das Argument für die Wahl dieses Mittels ist den Nutzern digitaler Medien gut bekannt: Mit keinem anderen Medium lässt sich ein Maximum an Informationen – inhaltlich und emotional – mit solch einem Minimum an Aufwand konsumieren. Dieses Argument und die Qualität der Ergebnisse überzeugte auch Standortpartnerunternehmen, die Videografie bislang noch nicht für Ihre Unternehmenskommunikation nutzten.

Seit dem 22. März sind die Filme auf den Profilseiten der Standortpartner auf der Kampagnenwebsite www.spitze-im-westen.de und auf dem eigenen YouTube-Channel „Spitze im Westen“ zu sehen. Potentielle Bewerber finden hier informative Einblicke in Alltag und Kultur möglicher neuer Arbeitgeber. Ansiedlungsinteressierte erleben, was Unternehmen im Kreis Heinsberg so erfolgreich macht. Und Interessierte entdecken, was genau sich hinter dem einen oder anderen vermeintlich bekannten Unternehmen im Detail verbirgt.

Anlässlich einer exklusiven Vorschau der Videos für die beteiligten Unternehmen am Vorabend in Heinsberg zeigte sich WFG-Geschäftsführer Ulrich Schirowski überzeugt: „Videos sind das absolut zeitgemäße Mittel zum authentischen Transport unserer Botschaft vom attraktiven Standort Kreis Heinsberg mit seinen außergewöhnlichen Arbeitgebern. Und dass 25 solcher Standortpartner mit uns gemeinsam argumentieren – abwechslungsreich, sympathisch und überzeugt, macht uns stolz!“

Genau dieser Ansatz ist es, den die WFG auf vielen Ebenen zur Grundlage ihres Marketings für den Kreis Heinsberg macht. Selbstbewusstseinsbildung ist das Stichwort – stets gepaart mit leichtem Augenzwinkern.

