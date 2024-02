Für Senioren und Jugendliche SPD im Kreis Heinsberg will „Taschengeldbörse“

Das System sei so aufgebaut, dass ein Projektträger eine Mindestvergütung festlegt. Taschengeldbörsen seien in einigen Kommunen bereits ein Baustein generationenübergreifender Angebote und dort sehr beliebt, etwa im Kreis Düren oder in der Stadt Viersen. „Aus Sicht der AG 60plus wäre ein solches Projekt eine Bereicherung für Alt und Jung in unserem Kreis“, sagt Heinz Meißner.