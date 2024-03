SPD und FDP kritisieren Kein Geld vom Land für systemische Schulbegleitung?

Bei der jüngsten Kreisausschusssitzung hatte die Verwaltung zum Sachstand der systemischen Schulbegleitung berichtet. Zuvor hatte der Kreistag beschlossen, diese Betreuung zu intensivieren und eine Koordinierungsstelle einzurichten. In Abstimmung mit allen Beteiligten wurde ein Konzept zur Einführung der systemischen Schulbegleitung an mehreren Schulen im Kreisjugendamtsbezirk erarbeitet. In einer Probezeit soll das Projekt zunächst für ein Jahr laufen und eventuell noch einmal verlängert werden, bevor über eine langfristige Lösung neu beraten wird. Voraussetzung ist allerdings eine Finanzierung durch das Land.