SPD kritisiert Verwaltung Kreis-SPD gegen mehr OGS-Beiträge

Der Kreis Heinsberg verweise die Verantwortung und die Arbeit jetzt an die Kommunen. Ob dort nun eine Geschwisterkindregelung im Sinne der alten kreisweiten Beitragssatzung gefasst werden wird, ist jedoch völlig offen. Leidtragende wären dann die Eltern, so die SPD. Insbesondere der Hinweis der Verwaltung darauf, dass es sich um eine freiwillige Leistung handele, zeige die Brisanz des Beschlusses. Es werde zu einer Schlechterstellung derjenigen Familien kommen, die ohnehin schon in einer armen Kommune wohnen. Nicht nur seien dort die Schulen schlechter ausgestattet und die Angebote für Familien eingeschränkt. Die Eltern dort müssten dann auch noch auf eine Erstattung des Geschwisterkindbeitrages verzichten. Mit Chancengerechtigkeit habe das nichts zu tun.