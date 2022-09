Kreis Heinsberg​: SPD fordert präventive Hausbesuche für Senioren​

Kreis Heinsberg Jedem Mensch soll ab einem bestimmten Alter eine kostenlose Pflegeberatung angeboten werden. Das fordert nun die SPD-Kreistagsfraktion. In anderen Kreisen existieren solche Angebote bereits.

Je älter die Bevölkerung wird, desto mehr steigt auch der Bedarf an individueller Pflege. Mit einem neuen Konzept ist nun die SPD-Kreistagsfraktion an den Kreis-Gesundheitsausschuss herangetreten. In einem Antrag fordern die Sozialdemokraten, dass die Kreisverwaltung ein Konzept zu präventiven Hausbesuchen von Seniorinnen und Senioren entwickeln soll. Die Verwaltung solle dazu „das Gespräch mit Vereinen, Verbänden und Organisationen, die mit der Pflege und Beratung von Seniorinnen und Senioren befasst sind“ suchen und versuchen, Kooperationspartner zu gewinnen, heißt es in dem Antrag, der in der nächsten Ausschusssitzung am 16. November diskutiert werden soll.