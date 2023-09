Kreisparteitag in Borschemich SPD bestätigt Kreisvorstand im Amt

In seiner Rede vor den 77 Delegierten blickte Kleinsteuber auf die beiden letzten Jahre zurück. Er war 2021 als 23-Jähriger zum Vorsitzenden des Kreisverbands ernannt worden. Kleinsteuber hob besonders den letzten Landtagswahlkampf hervor, in dem die beiden SPD-Kandidatinnen und ihre Teams viel Neues ausprobiert und – so zumindest die eigene Einschätzung – „insgesamt einen sehr guten Eindruck“ hinterlassen hätten. „Es war der erste Wahlkampf während meiner SPD-Zeit, in der ich fast keine negativen Rückmeldungen aus der Bevölkerung bekommen habe, wie wir sie eigentlich in jedem Wahlkampf zu hören bekommen. Keine Pöbeleien, keine Polemik, meistens sogar Lob für uns“, so der Vorsitzende, der jedoch einräumte, dass das Ergebnis am Ende „ein Schlag in die Magengrube“ darstellte.