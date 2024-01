Fotowettbewerb im Kreis Heinsberg Sparkasse sucht die schönsten Gewässerfotos

(RP) „Oft vergessen wir in unserer geschäftigen Welt, wie wunderbar die Natur um uns herum ist“ – mit diesen Worten wirbt die Kreissparkasse Heinsberg für einen neuen Wandkalender. Die passenden Fotos dazu sollen die Bürgerinnen und Bürger des Kreises machen. Das Thema soll „Flüsse und Gewässer im Kreis Heinsberg“ lauten. „Denn auch unsere Region bietet eine Vielzahl an Flüssen und Gewässern, die uns durch ihre Schönheit und Faszination beeindrucken. Wasserlandschaften sind nicht nur wichtige Ökosysteme, für uns Menschen sind sie auch be-deutende Räume der Erholung“, so die Kreissparkasse.