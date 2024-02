Kreis Heinsberg Sozialverbände fühlen sich nicht gehört

Andreas Wagner, Geschäftsführer der Awo im Kreis Heinsberg, spricht von einer wachsenden Verunsicherung, sowohl in der Gesellschaft, als auch in den Verbänden. „Politik ist da nicht mehr transparent. Wo stehen wir nächstes und übernächstes Jahr?“, fragt er, ohne die Antwort zu kennen. Die Träger arbeiten in einer Branche, die grundsätzlich nicht gewinnorientiert sein dürfe. Umso schwieriger sei es dann aber, Kostensteigerungen aufzufangen, wenn die Finanzierung durch den Staat nicht auskömmlich sei.