Kathorikenrat im Kreis Heinsberg Soziale Folgen der Arbeitslosigkeit

Armut, Ausbeutung, Arbeitslosigkeit und soziale Benachteiligung – all diese Themen standen bei der jüngsten Sitzung des Katholikenrates der Region Heinsberg im Fokus, die im Aloysiuszentrum in Oberbruch stattfand. Als Gastredner war Thomas Hartmann eingeladen worden, der selbst zehn Jahre beim Deutschen Gewerkschaftsbund beschäftigt war, und heute bei der NGG (Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten) tätig ist. Hartmann lenkte den Blick in seiner Rede nicht nur auf die gegenwärtige Situation auf dem Arbeitsmarkt, sondern darüber hinaus auch noch auf die arbeitsmarktpolitischen Aktivitäten.