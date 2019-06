Kreis Heinsberg : Sondersitzung zu Klimaschutz im Heinsberger Kreishaus geplant

Kreis Heinsberg Bei der Sondersitzung steht der Antrag der Jusos, die den Klimanotstand ausrufen wollen, im Mittelpunkt. Flankiert wird er von Anträgen der CDU und der Grünen.

Landrat Stephan Pusch hatte bereits in einem offen Brief als Antwort auf die Forderung der SPD-Nachwuchsorganisation darauf hingewiesen, dass das von den Jusos erwartete Bekenntnis zum menschengemachten Klimawandel und der erforderlichen Gegenmaßnahmen schon längst im vom Kreistag im Dezember 2017 verabschiedeten Energie- und Klimaschutzkonzept verankert sei. „Heute noch einmal etwas festzustellen, was wir alle bereits im Jahre 2015 auf den Weg gebracht und beschlossen haben, widerstrebt mir persönlich sehr“, sagte Pusch bei der Beratung über diesen Juso-Antrag. Auch CDU-Sprecher Erwin Dahlmanns konnte sich mit dem Ansinnen der Nachwuchspolitiker nicht einverstanden erklären. Er störte sich insbesondere an dem schwammigen Begriff des Klimanotstandes, der impliziere, man befände sich in einer Katastrophe.