Fast nur gute Bewertungen So sind die Bahnhöfe in der Region bewertet

Baal Der Bahnhof in Baal war in der Vergangenheit des Öfteren in den Schlagzeilen. Da ging es um den Aufzug, der lange Zeit auf sich hat warten lassen, und um Vandalismus und Verschmutzung am Bahngleis. Das Erscheinungsbild und die Sauberkeit der Abfallbehälter sorgten bei dieser Überprüfung tatsächlich für Mängel, ebenso die Graffiti am Zugang. In Sachen Beschilderung und Sitzgelegenheiten gab es hingegen gute Bewertungen für den Baaler Bahnhof. Der Aufzug war nicht Gegenstand der Untersuchung. Insgesamt kam der Bahnhof in Baal auf eine Bewertung von 92,96 Prozent (Vorjahr 86,92 Prozent).