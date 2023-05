In Geilenkirchen gelandet So lief Selenskyjs Besuch im Kreis Heinsberg

Grüne Cargohose, schwarzes Sweatshirt, um deutlich zu machen, dass er mitten aus dem Krieg gegen sein Land kommt – so schritt Wolodymyr Selenskyj die Gangway herunter, als ihn die Maschine der Bundesregierung am Sonntag zum Nato-Stützpunkt in Geilenkirchen gebracht hatte. Bis zuletzt war seine Ankunft im Kreis Heinsberg streng geheim gehalten worden. Für den ukrainischen Präsidenten galt die höchste Sicherheitsstufe. Denn der Mittvierziger, der in die Region gekommen war, um den Aachener Karlspreis entgegen zu nehmen, gilt als eine der gefährdetsten Personen auf der Welt.